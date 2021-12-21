Поставки грузов в Калининград осложнились из-за скопления фур на границах с ЕС

КАЛИНИНГРАД, 21 дек - РИА Новости. Ситуация с поставками грузов в Калининградскую область очень осложнилась из-за скопления фур в пограничных пунктах пропуска из Белоруссии в Литву, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.