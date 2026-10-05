ИИ «научил» судовой дизель работать с водородом и снизил расход топлива на 24%

Система Newlight впрыскивает небольшие порции водорода в воздухозаборник обычного дизеля и подстраивает смесь под нагрузку двигателя в реальном времени Американский стартап Newlight Marine Technologies разработал систему, которая позволяет модернизировать существующие судовые дизельные двигатели без их замены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым