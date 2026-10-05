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ИИ «научил» судовой дизель работать с водородом и снизил расход топлива на 24%

ИИ «научил» судовой дизель работать с водородом и снизил расход топлива на 24%

Система Newlight впрыскивает небольшие порции водорода в воздухозаборник обычного дизеля и подстраивает смесь под нагрузку двигателя в реальном времени Американский стартап Newlight Marine Technologies разработал систему, которая позволяет модернизировать существующие судовые дизельные двигатели без их замены.

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