Стоматолог Лабухин: кальций в таблетках не спасёт ногти и волосы

Популярные добавки с кальцием, которые многие принимают ради красоты волос, ногтей и зубов, на самом деле не работают так, как принято считать, а их бесконтрольный приём может серьёзно ударить по здоровью.
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