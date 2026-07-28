Федоров и Сырский не захотели «пачкаться» в главной проблеме ВСУ и поплатились

Президент Украины Владимир Зеленский переложил грязную работу по мобилизации населения в Вооруженные силы (ВСУ) на бывшего министра обороны республики Михаила Федорова и экс-главкома ВСУ Александра Сырского.
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