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Федоров и Сырский не захотели «пачкаться» в главной проблеме ВСУ и поплатились

Федоров и Сырский не захотели «пачкаться» в главной проблеме ВСУ и поплатились

Президент Украины Владимир Зеленский переложил грязную работу по мобилизации населения в Вооруженные силы (ВСУ) на бывшего министра обороны республики Михаила Федорова и экс-главкома ВСУ Александра Сырского.

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