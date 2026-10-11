Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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России предложили три экономических стимула от США ради прекращения огня

России предложили три экономических стимула от США ради прекращения огня

Соединенные Штаты озвучили Российской Федерации три экономических предложения, направленных на достижение ограниченного прекращения огня на территории Украины.

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