СВО. БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ50 000 солдат НАТО вам не помогут… Хватит врать «о потерях» Незалежной.
СВО. БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 50 000 солдат НАТО вам не помогут…
Комментарии
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Дмитрий Литаврин
По количеству летальных потерь укро-бандеровцев полностью согласен с автором. Верифицированные потери нашими официальными лицами занижены в несколько раз. Это касается и укро-вояк и польских подразделений. По другим странам вот не скажу... А вот по Бескидскому туннелю в Карпатах, как и по Одесско-Николаевским портам - категорически не согласен. По мне, расхерачить безжалостно нужно было ещё в марте 2022 года! Если не уничтожаем, чувствую, значит, есть какие-то договорённости с пиндоснёй!
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7 час.
Gennady Sokolovsky
Они, бегущие, и пешадралом могут границу перейти. Не в курсе, не???
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49 мин.
Gennady Sokolovsky
осминина, ты удивительный фрукт. Иногда с тобой согласен, но в основном - ПУРГОМЁТКА КОНЧЕНАЯ, Занимаешься какой-то наукой - занимайся наукой. НЕ ЛЕЗЬ ТУДА НОСОМ, КУДА СОБАКА ПИСЬКУ НЕ СУЁТ.
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47 мин.
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