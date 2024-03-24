СВО. БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 50 000 солдат НАТО вам не помогут…

Дмитрий Литаврин

По количеству летальных потерь укро-бандеровцев полностью согласен с автором. Верифицированные потери нашими официальными лицами занижены в несколько раз. Это касается и укро-вояк и польских подразделений. По другим странам вот не скажу... А вот по Бескидскому туннелю в Карпатах, как и по Одесско-Николаевским портам - категорически не согласен. По мне, расхерачить безжалостно нужно было ещё в марте 2022 года! Если не уничтожаем, чувствую, значит, есть какие-то договорённости с пиндоснёй!