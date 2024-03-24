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СВО. БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 50 000 солдат НАТО вам не помогут…

СВО. БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 50 000 солдат НАТО вам не помогут…

СВО. БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ50 000 солдат НАТО вам не помогут… Хватит врать «о потерях» Незалежной.

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Комментарии
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Дмитрий Литаврин
По количеству летальных потерь укро-бандеровцев полностью согласен с автором. Верифицированные потери нашими официальными лицами занижены в несколько раз. Это касается и укро-вояк и польских подразделений. По другим странам вот не скажу... А вот по Бескидскому туннелю в Карпатах, как и по Одесско-Николаевским портам - категорически не согласен. По мне, расхерачить безжалостно нужно было ещё в марте 2022 года! Если не уничтожаем, чувствую, значит, есть какие-то договорённости с пиндоснёй!
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7 час.
Gennady Sokolovsky
Они, бегущие, и пешадралом могут границу перейти. Не в курсе, не???
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49 мин.
Gennady Sokolovsky
осминина, ты удивительный фрукт. Иногда с тобой согласен, но в основном -  ПУРГОМЁТКА КОНЧЕНАЯ, Занимаешься какой-то наукой - занимайся наукой. НЕ ЛЕЗЬ ТУДА НОСОМ, КУДА СОБАКА ПИСЬКУ НЕ СУЁТ.
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