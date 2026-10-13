РИА Новости: три женщины-дроновода ВСУ ликвидированы за сутки бойцами ВС России

Три женщины-дроновода ВСУ ликвидированы за сутки российскими войсками на разных участках фронта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
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