Как прошло совещание с главой Росприроднадзора в Челябинске: «Без хайпа, без лишней суеты»

ЧЕЛЯБИНСК, 3 октября, ФедералПресс. В Челябинске состоялось заседание Росприроднадзора. Одной из главных тем совещания Научно-технического совета ведомства стали открытость экологической информации и сотрудничество бизнеса с общественностью.
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