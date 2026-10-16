Storm Shadow, которые ВСУ получат от Великобритании - опасное и точное оружие. Но есть одно "но".Великобритания готова предоставить ВСУ) новую партию крылатых ракет Storm Shadow.
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