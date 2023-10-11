Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Почему уходящий год покажется нам лёгкой прогулкой

Почему уходящий год покажется нам лёгкой прогулкой

Аналитики американской BlackListed News, позволяющие себе критический взгляд на события в мире прямо и недвусмысленно предупреждают: привыкнув пересекать «красные линии» всех своих оппонентов, США и НАТО даже не заметят, как не оставят оппонентам выбора, кроме «красной кнопки».

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