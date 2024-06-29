Мэр Барнаула поздравил выпускников с окончанием школы

Глава города пожелал бывшим школьникам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил выпускников с окончанием школы, сообщается в телеграм-канале городской администрации.
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