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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Мэр Барнаула поздравил выпускников с окончанием школы

Мэр Барнаула поздравил выпускников с окончанием школы

Глава города пожелал бывшим школьникам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил выпускников с окончанием школы, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

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