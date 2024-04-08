Очень сложный тест на интеллект: найдите букву на картинке за 30 секунд

Ваш IQ будет на высоте? Проверьте себя! фото: ShutterstockЧто проверить свой IQ, необязательно позволять похищать себя инопланетянам, есть способ куда веселее и безопаснее — специальные картинки! Нет, не такие картинки, но тоже для взрослых.
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