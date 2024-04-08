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Очень сложный тест на интеллект: найдите букву на картинке за 30 секунд

Очень сложный тест на интеллект: найдите букву на картинке за 30 секунд

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