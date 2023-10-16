Расчеты «Градов» показали, как бьют по боевикам на Краснолиманском направлении

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Центрального военного округа (ЦВО), которые выполняют задачи на Краснолиманском направлении.
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