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Профессор Неумывакин: как правильно пить воду

Профессор Неумывакин: как правильно пить воду

Возникновение любого заболевания — это многоплановый процесс, обусловленный обезвоживанием организма, в основе которого лежит зашлакованность организма, о чем свидетельствуют следующие признаки: нарушение работы желудочно-кишечного тракта (запор, понос, зловонный запах стула, дисбактериоз, камни в желчном пузыре, почках), нарушение обменных процессов (артриты, артрозы, остеохондроз, остеопороз), различные кожные и аллергические проявления, повышенная утомляемость, ухудшение памяти и т.

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Владимир Соловьев
Иван Павлович Неумывакин — советский и российский медик, занимавшийся космической и нетрадиционной медициной. Доктор медицинских наук (Викепедия).
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