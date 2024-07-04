Уполномоченный провел прием в Администрации города Екатеринбурга

1 июля 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх совместно с директором Департамента потребительского рынка и услуг Администрации города Екатеринбурга Максимом Чаплыгиным провели личный прием предпринимателей в здании городской Администрации.
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