Уполномоченный провел прием в Администрации города Екатеринбурга

1 июля 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх совместно с директором Департамента потребительского рынка и услуг Администрации города Екатеринбурга Максимом Чаплыгиным провели личный прием предпринимателей в здании городской Администрации.