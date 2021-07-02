Происшествия

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Сотрудники ОМВД России по Моздокскому району в День ветеранов боевых действий приняли участие в памятном митинге

В сквере воинов-интернационалистов присутствующие почтили память погибших при исполнении служебного долга   День ветеранов боевых действий отмечается в России 1 июля.

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