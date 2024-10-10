Последние броненосцы

Добившись независимости, детище барона Карла Густава Маннергейма прекрасно осознавало собственную уязвимость – граница с СССР у финнов была огромная, причём, если на севере спасало дичайшее бездорожье, то юг.
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