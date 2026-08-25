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Федерер о возможном возвращении в тур: «Нет, нет, нет. Я слишком занят»

Роджер Федерер сообщил, что он не планирует возобновлять карьеру. Швейцарцу 45 лет, он провел последний матч в 2022-м.

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