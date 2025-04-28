Европейские государства срывают мирные переговоры, касающиеся Украины, заявил Александр Дубинский.Украинский парламентарий подчеркнул, что речь идёт о Британии, Франции, Чехии, а также странах Прибалтики.
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