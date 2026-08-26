Тамбовские садоводы собрали уже около 800 тонн яблок

В садоводческих хозяйствах Тамбовской области идут активные работы по сбору урожая яблок. По данным регионального министерства сельского хозяйства, на данный момент обработано 11% садовых площадей, а урожай уже составляет около 800 тонн плодов.
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