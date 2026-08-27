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Россия заинтересована в нормализации обстановки в Сирии, заявил Небензя

Россия заинтересована в нормализации обстановки в Сирии, заявил Небензя

Россия заинтересована в скорейшей нормализации обстановки в дружественной Сирии, укреплении её суверенитета и государственных институтов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

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