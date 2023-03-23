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«Боруссия» предлагала за Головина рекордные для российского футбола 40 млн евро. Хавбек отказался от перехода и продлил контракт с «Монако»

«Боруссия» предлагала за Головина рекордные для российского футбола 40 млн евро. Хавбек отказался от перехода и продлил контракт с «Монако»

Дортмундская «Боруссия» хотела купить Александра Головина в зимнее трансферное окно. По информации РБК, немецкий клуб предложил за трансфер рекордную для российского футбола сумму – 40 миллионов евро.

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