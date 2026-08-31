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Газета.ру

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NASA: ракета Falcon Heavy успешно вывела телескоп Nancy Grace Roman на орбиту

NASA: ракета Falcon Heavy успешно вывела телескоп Nancy Grace Roman на орбиту

Американское космическое агентство успешно запустило в космос новый телескоп Nancy Grace Roman, который превзойдет знаменитый «Хаббл» по площади обзора в 100 раз.

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