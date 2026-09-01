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Царьград

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Киев распродал более 1 млн га земли иностранным компаниям в 2026

Киев распродал более 1 млн га земли иностранным компаниям в 2026

В 2026 году руководство Киева продало более 1 млн га сельскохозяйственной земли иностранным компаниям.

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