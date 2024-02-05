Отстраненный от должности глава Инспектората пробации сумел доказать свою невиновность

Прокуроры установили, что отстраненный от должности глава Национального инспектората пробации Андрей Яворский, которого обвиняли в необоснованных расходах на содержание учреждения, не совершал никаких противоправных действий.
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