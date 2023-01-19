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Генерал Гурулев призвал готовить Соледар к контрнаступлению ВСУ

Генерал Гурулев призвал готовить Соледар к контрнаступлению ВСУ

Депутат Госдумы Российской Федерации Андрей Гурулёв выступил с утверждением о том, что Армии РФ следует провести подготовительные работы для создания оборонительных линий на территории Соледара, который станет целью контрнаступательных действий ВСУ.

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