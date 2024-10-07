В Steam и на Xbox прокралась демоверсия Commandos: Origins с эксклюзивной миссией Издател...

В Steam и на Xbox прокралась демоверсия Commandos: Origins с эксклюзивной миссиейИздательство Kalypso Media и разработчики из немецкой Claymore Game Studios сообщили о выходе бесплатной демонстрационной версии своей тактической стратегии Commandos: Origins.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)