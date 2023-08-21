Украинский президент Владимир Зеленский всё еще считает, что играет в КВН. Такое заявление 20 августа сделал депутат Государственной думы Алексей Журавлев.
В ГД прокомментировали слова Зеленского про готовность обменять Белгород
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
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11 час.
Сибирячка
Рано, нам ещё Одессу и Николаев надо взять. А потом и будем говорить о мире.
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9 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Именно поэтому пиндосы будут педалировать мирняк на почти любых условиях. Отрезанная от Черного моря, эта страна-огрызок будет всё меньше и меньше представлять интерес для "наших западных партнёров".
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6 час.
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