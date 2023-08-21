В ГД прокомментировали слова Зеленского про готовность обменять Белгород

Рано, нам ещё Одессу и Николаев надо взять. А потом и будем говорить о мире.

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Именно поэтому пиндосы будут педалировать мирняк на почти любых условиях. Отрезанная от Черного моря, эта страна-огрызок будет всё меньше и меньше представлять интерес для "наших западных партнёров".