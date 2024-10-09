ЕС должен выступить против «Азербайджана» на COP29 из-за нарушений прав человека

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Чем ближе дата проведения Конференции ООН по изменению климата, более известной как COP29, тем чаще звучат призывы правозащитников осудить бакинский режим за его жесточайшие репрессии в отношении журналистов, активистов и оппозиционеров.