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Путин и Собянин открыли первые пять станций Рублево-Архангельской линии метро 

Путин и Собянин открыли первые пять станций Рублево-Архангельской линии метро 

Президент Российской Федерации Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый участок Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена, соединяющий станции "Деловой центр" и "Бульвар Генерала Карбышева".

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