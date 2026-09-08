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Царьград

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Евгений Миронов объявил темы театральной секции форума в Санкт-Петербурге

Евгений Миронов объявил темы театральной секции форума в Санкт-Петербурге

Евгений Миронов вновь возглавит секцию "Театр" на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур 24-26 сентября.

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