Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 241 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Да чего там, даже уход ВСУ из Украины тоже не будет иметь политических последствий для них, как политики они и не сущ...Подоляк: уход ВСУ...
  • Erl Schweizer
    За вторжение без спроса, без разрешения музыкой, воровским ключом, оружием нужно наказывать по всей строгости. Есть л...IBRO: танцы под р...
  • Раиса Мелькумова
    Не знаю, кому интересна эта Маликова-пенсионерка? Интерес вызывают уважаемые люди!Певица Инна Малик...

Врач Голощапов-Аксенов: атеросклероз артерий начинает развиваться в детстве

Врач Голощапов-Аксенов: атеросклероз артерий начинает развиваться в детстве

Атеросклероз артерий — одна из самых распространенных болезней во всем мире, включая Россию. Заболевание опасно развитием осложнений, включая инфаркт миокарда, инсульт головного мозга и гангрену конечностей, рассказал "Газете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх