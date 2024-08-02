Актёры театра Российской Армии пожаловались на нового худрука

Массовые увольнения прошли в одном из крупнейших московских театров. Как стало известно, недавно назначенный на пост худрука театра Российской Армии Александр Лазарев решил избавиться сразу от 15 служителей Мельпомены.
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