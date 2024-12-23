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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
- АстроЛохи говорят, что 2025 год будет ещё тяжелее чем 2024

- АстроЛохи говорят, что 2025 год будет ещё тяжелее чем 2024.🤔 - Да пофиг, прорвемся! 2025 так 2025!🙃😉😝.

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