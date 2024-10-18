- Все у твоей сестры есть, только с мужиками не везет. Может, уступишь ей своего жениха, - предложила мне мама

Мама перешла все границы в любви к моей старшей сестре. Мало мне было, что постоянно у нас Алена во всем самая лучшая и всем пример, так теперь мама еще решила сделать жизнь любимой дочери совсем идеально, уговаривая меня уступить сестре своего жениха.
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