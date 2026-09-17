Тамара Гвердцители избавилась от большей части недвижимости в России

Народная артистка России Тамара Гвердцители рассталась с большей частью своей недвижимости в РФ. Первой, по информации Shot, была продана «дача» в Зеленограде.
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