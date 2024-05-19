СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Бедная девушка.... Поверила в законы, Конституцию, правоохранительные органы и захотела строить свою судьбу, Любовь, ...Зачем чеченцы на ...
  • Nikolay Panaskin
    А что вообще глава Чечни делает на СВО? Глава региона должен заниматься своими прямыми обязанностями. А для военных д...Зачем чеченцы на ...
  • Сидор Сидоров
    Всегда относился и отношусь к Стрелкову (Гиркину) с уважением. Здоровья ему и сил. Надеюсь мы о нём ещё услышим и даж..."Через 10 месяцев...

Зачем чеченцы на самом деле окружили отдел полиции в Москве

Зачем чеченцы на самом деле окружили отдел полиции в Москве

Прежде   всего  я   сразу   скажу, что  я двумя  руками    за то,  чтобы     нерусские  девушки    принимали  православие,  выходили  замуж  за  русских  парней   и рожали  солдат  Империи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Александр Кутуев
Вы внимательно читали мой комментарий? Поняли смысл? Или вы живете по понятиям?
Ответить
8 мин.
Nikolay Panaskin
А что вообще глава Чечни делает на СВО? Глава региона должен заниматься своими прямыми обязанностями. А для военных действий есть целое Министерство, которое называется Обороны.
Ответить
6 мин.
ИП
Иван Петров
Бедная девушка.... Поверила в законы, Конституцию, правоохранительные органы и захотела строить свою судьбу, Любовь, жизнь
Ответить
2 мин.

Картина дня

наверх