Прежде всего я сразу скажу, что я двумя руками за то, чтобы нерусские девушки принимали православие, выходили замуж за русских парней и рожали солдат Империи.
Зачем чеченцы на самом деле окружили отдел полиции в Москве
Комментарии
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АК
Александр Кутуев
Вы внимательно читали мой комментарий? Поняли смысл? Или вы живете по понятиям?
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8 мин.
Nikolay Panaskin
А что вообще глава Чечни делает на СВО? Глава региона должен заниматься своими прямыми обязанностями. А для военных действий есть целое Министерство, которое называется Обороны.
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6 мин.
ИП
Иван Петров
Бедная девушка.... Поверила в законы, Конституцию, правоохранительные органы и захотела строить свою судьбу, Любовь, жизнь
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2 мин.
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