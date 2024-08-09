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Царьград

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Пассажиропоток в пермском общественном транспорте вырос на 3,7 млн человек

Пассажиропоток в пермском общественном транспорте вырос на 3,7 млн человек

Самые востребованные маршруты — №14, 27 и 77.В первом полугодии этого года пассажиропоток в общественном транспорте Перми вырос на 3,7 млн человек.

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