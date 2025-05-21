Обманул многодетные семьи: в Приморье осудили видного экс-чиновника

В Приморье осудили бывшего заместителя главы администраци ЗАТО Фокино Сергея Пуртова. Видного экс-чиновника признали виновным халатности при реализации земельных участков для многодетных семей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.