«Юра, мы приехали»: нужен ли России новый «Буран»

«Юра, мы приехали»Советский Союз многие называют страной догоняющего развития. Дескать, и первую межконтинентальную ракету Королев срисовал с немецкой «Фау-2», и стратегический бомбардировщик Ту-4 собрали методом обратного инжиниринга с американского В-29.
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