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"Инсценировка, а не действие". В Европе перепутали дипломатию с театром

"Инсценировка, а не действие". В Европе перепутали дипломатию с театром

Для Эммануэля Макрона и Дональда Трампа дипломатия – это повод для широкомасштабного наступления в СМИ; Гаспар Гантцер, бывший советник по коммуникациям при президенте Франсуа Олланде, напоминает нам, что реальных достижений на международной арене зачастую удавалось добиться, действуя в атмосфере секретности.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Сегодня нет дипломатии. Если бы она была. то и результаты должны бы быть.
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9 час.
Виктор Гайдуков
В дипломатии присутствует и  секретность, не зная которой, мы можем делать ошибочные выводы.
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7 час.
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