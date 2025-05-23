"Инсценировка, а не действие". В Европе перепутали дипломатию с театром

Для Эммануэля Макрона и Дональда Трампа дипломатия – это повод для широкомасштабного наступления в СМИ; Гаспар Гантцер, бывший советник по коммуникациям при президенте Франсуа Олланде, напоминает нам, что реальных достижений на международной арене зачастую удавалось добиться, действуя в атмосфере секретности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии