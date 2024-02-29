Театр абсурда
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Театр абсурда

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Британия призналась в нападении на Россию?

Британия призналась в нападении на Россию?

Английская The Times открытым текстом признаёт тот факт, что британский генштаб во главе с адмиралом Тони Радакином прямо участвовал в нападении на корабли Черноморского флота"После таких признаний надо сразу публично предупредить НАТО, что пусть тот не расценивает зеркальные действия против британского ВМС как нападение на Альянс и не задействует 5-ю статью Устава НАТО.

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