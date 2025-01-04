Победивший бойца ВСУ военный из Якутии заявил, что не смог досмотреть запись боя

Военный из Якутии Андрей Григорьев с позывным Тута, сражающийся в рядах штурмового подразделения ВС РФ, не смог досмотреть видеозапись рукопашной схватки, в результате которой он одолел украинского бойца.
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