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Победивший бойца ВСУ военный из Якутии заявил, что не смог досмотреть запись боя

Военный из Якутии Андрей Григорьев с позывным Тута, сражающийся в рядах штурмового подразделения ВС РФ, не смог досмотреть видеозапись рукопашной схватки, в результате которой он одолел украинского бойца.

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