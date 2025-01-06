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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федерация каноэ России готова помочь гребцу Ляпунову, который был избит в Москве

Федерация каноэ России (ФКР) готова оказать помощь гребцу Кириллу Ляпунову после инцидента в Москве. Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что 38-летнего Ляпунова избили 3 января на Тверской.

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