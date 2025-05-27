В Московской области полицейские приняли участие в Дне открытых дверей в Центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард»

Сотрудники УМВД России по Одинцовскому г.о. приняли участие в проведении Дня открытых дверей в Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».
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