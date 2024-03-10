Театр абсурда
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Театр абсурда

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Навальнисты начали торговать землей с могилы Навального... И другие сектантские новости

Навальнисты начали торговать землей с могилы Навального... И другие сектантские новости

Полторы недели назад заукраинский уголовник-иноагент (и экс-мэр Екатеринбурга) Евгений Ройзман выразил уверенность в том, что Алексея Навального, при жизни признанного экстремистом и террористом, "со временем канонизируют".

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