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Анжелика Варум приобрела дом в Майами через компанию Novarum: стоимость, налоги и опасения певицы

Певица Анжелика Варум стала владелицей недвижимости в Майами. По информации Shot, покупка состоялась в 2022 году: дом обошёлся примерно в 550 тысяч долларов, что по тогдашнему курсу составляло около 33 миллионов рублей.

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