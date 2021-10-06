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Почему советские женщины не снимали меховые шапки даже в помещениях?

Почему советские женщины не снимали меховые шапки даже в помещениях?

Есть много вещей, которые ассоциируются непосредственно с Советским Союзом. Одна из них — меховая шапка.

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Виктор Луговой
К вопросу о воровстве шапок обязательно на улице... Помнится по рассказам тех лет, - похитители шапок сильно жаловали уличные туалеты. Человек, зашедший в шапке в кабинку, сильно виктимен, если успел расстегнуть брюки: пока будет застёгивать, грабитель успеет с его шапкой набрать хорошую дистанцию. Этот сценарий учитывает частный виктимный момент жертвы при любых её физических характеристиках и возможности давать отпор. На улице же грабители выбирали жертву, более слабую де юре. Так, например, лишился шапки предгосплана СССР Байбаков: он сидел в сквере, подошли два молодых человека, спросили (надо же, проявили заботу, что жертва простынет): "Дед, ты далеко живёшь?" -- "Нет, рядом." С него сняли шапку и просто ушли.
Олег Архипов
Основная причина ношения шапок в помещении это "грязная башка"и отсутствие "причёски" как таковой.
Николай
Да, потому что, у русских, в помещениях мужчины должны снимать головные уборы (ГУ), а женщины могут находиться и в них! Это теперешние "мартышки", подражающие америкосам, "и пир, и в мир, и в добрые люди" везде в этих бейсболках - ГУ для идиотов!
Яков1 Блюмкин
Бейсболки! Какой ужас! То ли дело кепки, фуражки! Правда, слова тоже иностранные, но какие родные! Кепки малокозырки! Вся шпана в них ходила. Или фуражка вождя! Вы можете его представить в бейсболке и в джинсах? Я - нет. Правильно! Так их" Еще чего!
Наталья Давыдова
А в театре женщины снимали шапки,как и в ресторане!!!
Яков1 Блюмкин
Демонстрация. На трибуне вожди городского, областного масштаба в пыжиковых, в ондатровых шапках. Даже загадка была: "Что это? Пыжики стоят, кролики бегут?". "Демонстрация". Помню наш овощной. Кассирша, продавщицы в грязных халатах, но в богатых меховых шапках. Это демонстрация принадлежности или близости к элите того времени. К номенклатуре и к тем, кто дефицит распределяет. В СССР деньги, если это, конечно, не сотни тысяч, не так ценились, как связи, знакомства. Коррупция носила иной характер: ты мне - я тебе. При перманентном, глобальном дефиците. А бутылка сантехнику, десятка паспортистке, сотня врачу, тысяча-другая начальнику главка чтобы премию подписал и план скорректировал, так мелочи советского быта. Взятку нач. главка привозили в конверте. Секретарша выдвигала ящик стола и выходила покурить. Конверт клали в ящик и ящик задвигали. Все было отработано до мелочей. Социалистическая система редко давала сбои. Ах, если бы Горбачев не ослабил цензуру!.. Так бы и продолжали строительство светлого будущего, земного рая. А так строительные леса рухнули.
Эдгар
Мой сотрудник, вернувшись из командировки (летом) не снимал меховой шапки, как его ни уговаривали. Потом выяснилось, что перед отъездом ему хорошо врезали по голове трубой.
Эдгар
Как-то зимой стоял в очереди на главпочтамте, чтобы сдать посылку. Было жарко и шапку-ушанку я держал под мышкой Сдав посылку, обнаружил что шапка тю-тю. Жил не очень далеко и довольно быстро добежал до дома.

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