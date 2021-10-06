Почему советские женщины не снимали меховые шапки даже в помещениях?

Любители историиКрасотаПочему советские женщины не снимали меховые шапки даже в помещениях?Есть много вещей, которые ассоциируются непосредственно с Советским Союзом. Одна из них — меховая шапка.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ЛуговойК вопросу о воровстве шапок обязательно на улице... Помнится по рассказам тех лет, - похитители шапок сильно жаловали уличные туалеты. Человек, зашедший в шапке в кабинку, сильно виктимен, если успел расстегнуть брюки: пока будет застёгивать, грабитель успеет с его шапкой набрать хорошую дистанцию. Этот сценарий учитывает частный виктимный момент жертвы при любых её физических характеристиках и возможности давать отпор. На улице же грабители выбирали жертву, более слабую де юре. Так, например, лишился шапки предгосплана СССР Байбаков: он сидел в сквере, подошли два молодых человека, спросили (надо же, проявили заботу, что жертва простынет): "Дед, ты далеко живёшь?" -- "Нет, рядом." С него сняли шапку и просто ушли.Олег АрхиповОсновная причина ношения шапок в помещении это "грязная башка"и отсутствие "причёски" как таковой.ННиколайДа, потому что, у русских, в помещениях мужчины должны снимать головные уборы (ГУ), а женщины могут находиться и в них! Это теперешние "мартышки", подражающие америкосам, "и пир, и в мир, и в добрые люди" везде в этих бейсболках - ГУ для идиотов!Яков1 БлюмкинБейсболки! Какой ужас! То ли дело кепки, фуражки! Правда, слова тоже иностранные, но какие родные! Кепки малокозырки! Вся шпана в них ходила. Или фуражка вождя! Вы можете его представить в бейсболке и в джинсах? Я - нет. Правильно! Так их" Еще чего!Наталья ДавыдоваА в театре женщины снимали шапки,как и в ресторане!!!Яков1 БлюмкинДемонстрация. На трибуне вожди городского, областного масштаба в пыжиковых, в ондатровых шапках. Даже загадка была: "Что это? Пыжики стоят, кролики бегут?". "Демонстрация". Помню наш овощной. Кассирша, продавщицы в грязных халатах, но в богатых меховых шапках. Это демонстрация принадлежности или близости к элите того времени. К номенклатуре и к тем, кто дефицит распределяет. В СССР деньги, если это, конечно, не сотни тысяч, не так ценились, как связи, знакомства. Коррупция носила иной характер: ты мне - я тебе. При перманентном, глобальном дефиците. А бутылка сантехнику, десятка паспортистке, сотня врачу, тысяча-другая начальнику главка чтобы премию подписал и план скорректировал, так мелочи советского быта. Взятку нач. главка привозили в конверте. Секретарша выдвигала ящик стола и выходила покурить. Конверт клали в ящик и ящик задвигали. Все было отработано до мелочей. Социалистическая система редко давала сбои. Ах, если бы Горбачев не ослабил цензуру!.. Так бы и продолжали строительство светлого будущего, земного рая. А так строительные леса рухнули.ЭЭдгарМой сотрудник, вернувшись из командировки (летом) не снимал меховой шапки, как его ни уговаривали. Потом выяснилось, что перед отъездом ему хорошо врезали по голове трубой.ЭЭдгарКак-то зимой стоял в очереди на главпочтамте, чтобы сдать посылку. Было жарко и шапку-ушанку я держал под мышкой Сдав посылку, обнаружил что шапка тю-тю. Жил не очень далеко и довольно быстро добежал до дома.Комментировать
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