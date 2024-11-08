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Царьград

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Генерал-майор ВС России Павел Клименко погиб под Донецком после атаки дрона ВСУ

Генерал-майор ВС России Павел Клименко погиб под Донецком после атаки дрона ВСУ

Появились новые данные о гибели в зоне СВО генерал-майора ВС России Павла Клименко.О гибели в зоне СВО генерал-майора Павла Юрьевича Клименков пятницу сообщило агентство "Новороссия" со ссылкой на сообщество "Донбасс — сердце России".

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