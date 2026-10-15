OpenAI обратилась в суд с обвинениями в адрес Apple: по данным компании, бывший сотрудник передал свыше 100 файлов с информацией о ещё не выпущенном продукте в личный аккаунт, а позже презентовал наработки руководству Apple.
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